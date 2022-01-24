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Susuz'da kapalı yollar tek tek açıldı

Susuz'da kapalı yollar tek tek açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Susuz'da yoğun kar yağışı sonrasında kapalı bulun köy yolları tek tek açıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Susuz'da yoğun kar yağışı sonrasında kapalı bulun köy yolları tek tek açıldı.

Kars'ın Susuz ilçesinde ilçe Özel İdare ekiplerince 27 köy yolunda karla mücadele çalışması yapıldı. İlçeye bağlı köylerin kapalı bulunan yolları yeniden ulaşıma açılırken, Kaymakam Onur Yılmazer, İlçe Özel İdare Müdürü Fatma Kafkaslı Çelik ile birlikte Özel İdare'ye ait şantiye de karla mücadele ekipleriyle bir araya geldi.

Yılmazer, yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan yolları açma ve temizleme çalışmaları aralıksız sürdüren Özel İdare karla mücadele ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Bir süre ekiplerle görüşen Kaymakam Yılmazer, daha sonra şantiyeden ayrıldı.

Susuz'a bağlı 27 köy yolunun tamamına yakını yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı kapanmıştı. İlçe Özel İdare ekipleri kapalı köy yollarını kısa sürede ulaşıma açarak vatandaşların ilçe merkezi ve Kars ile bağlantısını sağlamıştı. - KARS

Susuz'da kapalı yollar tek tek açıldı

Susuz'da kapalı yollar tek tek açıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Susuz, Kars, kar, Yerel, Haber

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