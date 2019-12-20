Susuz'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısı yapıldı

20.12.2019 15:09 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:14

Susuz kaymakamı Hamza İnam, Başkanlığı'nda 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısı yapıldı.



Susuz Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, kadına yönelik şiddetin engellenmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önderliğinde uygulamaya konulan 2019-2020 yılları "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı"nın çerçevesinde yapılması gerekenler masaya yatırıldı.



Kaymakamımız Hamza İnam, Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda, son dönemde yaşanan üzücü olayların analizleri de ele alınarak benzer nitelikte aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarının yaşanmaması için alınması gereken tedbirler konuşuldu.



Toplantı yapılan sunumların ardından sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA