Susuz'da ilginç intihar girişimi
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Susuz'da ilginç intihar girişimi

Susuz'da ilginç intihar girişimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kars'ın Susuz ilçesinde bir kişi intihar etmek üzere 3 katlı bir inşaatın üzerine çıktı.

Kars'ın Susuz ilçesinde bir kişi intihar etmek üzere 3 katlı bir inşaatın üzerine çıktı. Boynuna bağladığı ipin diğer tarafını inşaat demirlerine bağlayan genç adamı, polis ikna ederek aşağı indirdi.

Susuz ilçesinde inşaat halindeki 3 katlı binanın üzerine çıkan ve kimlik bilgileri öğrenilemeyen bir kişi polis ve 112 ekiplerini seferber etti. İnşaat üzerinde genç adamı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen polis güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri olası bir durum için hazırda bekledi. Bir süre aşağıdan genç adamı ikna etmeye çalışan polis, daha sonra binanın üzerine çıktı. Genç adamla bir süre sohbet eden polis başarılı bir şekilde genci intihardan vazgeçirerek aşağı indirdi.

İlk kontrolleri bölgede bulunan sağlık ekiplerince yapılan genç daha sonra ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Amirliği'ne getirildi. Burada ifadesi alınan genç daha sonra serbest bırakıldı. Genç adamın neden intihar etmek istediği ise bilinmiyor. - KARS

Susuz'da ilginç intihar girişimi
Susuz'da ilginç intihar girişimi
Susuz'da ilginç intihar girişimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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