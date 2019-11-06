Susuz'da 40 ton ot yandı

06.11.2019 16:45 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:50

Susuz'da çıkan ot yangının da yaklaşık 40 ton ot yanarak kül oldu.



Kars'ın Susuz İlçesi'ne bağlı Yaylacık Köyü'nde bir vatandaşa ait ot yığınında yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangına ilk olarak köylüler müdahale etti. Durum Susuz ve Kars Belediyesi itfaiye Müdürlüğü'ne bildirildi. Olay yerine giden Susuz İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.



Yangına sündürme de yetersiz kalan Susuz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yardımına Kars İtfaiye ekipleri yetişti. Kars itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın etrafa sıçramadan söndürüldü. Söndürülen ot yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.



Yaylacık köyünde çıkan yangında vatandaşa ait yaklaşık 40 ton ot tamamen yanarak kül oldu. Yangın ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İHA