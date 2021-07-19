Susuz 5 mahalle için Karalar Kozan'a geldi
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Susuz 5 mahalle için Karalar Kozan'a geldi

Susuz 5 mahalle için Karalar Kozan'a geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Kozan ilçesinde 15 gündür su olmayan mahalleleri ziyaret eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, vatandaşları dinledi.

Adana'nın Kozan ilçesinde 15 gündür su olmayan mahalleleri ziyaret eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, vatandaşları dinledi.

Özellikle Ağlıboğaz, Türkeli ve Bağlar, Çanaklı ve Tufanpaşa Mahallesinde yaz aylarında yaşanan su sıkıntısı nedeni ile bayrama susuz giren vatandaşlar dün Türkeli Mahallesinde muhtarlar ile birlikte basın açıklaması yaparak tepki göstermişti.

Karalar, bu açıklamanın ardından Kozan'a gelerek mahalleleri gezdi. Ağlıboğaz Mahallesine gelen Karalar, Ağlıboğaz, Türkeli, Bağlar ve diğer mahallelerde yaşanan su sıkıntısının 30 yıldan bu yana devam ettiğini kaydeden Z Yedigöze su projesi ile bu sorunların hepsinin ortadan kalkacağını, bu işin de yaklaşık 3 yıl sonra gerçekleşebileceğini ifade etti. Bu yıl çok az yağış olduğunu belirten Karalar, sorunların çözümü noktasında çalışma yürüttüklerinin altını çizdi.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ve ilçe protokolü de Adana Büyükşehir belediye Başkanı ile birlikte vatandaşları dinledi. - ADANA

Susuz 5 mahalle için Karalar Kozan'a geldi
Susuz 5 mahalle için Karalar Kozan'a geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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