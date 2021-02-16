Susurluk yolu tek şeritten trafiğe açıldı
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Susurluk yolu tek şeritten trafiğe açıldı

16.02.2021 21:02 | Son Güncelleme: 16.02.2021 21:06
Susurluk yolu tek şeritten trafiğe açıldı

BALIKESİR'de 4 gündür devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Balıkesir- Susurluk yolu, ekiplerin yoğun çalışmasıyla tek şerit olarak trafiğe açıldı.

BALIKESİR'de 4 gündür devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Balıkesir- Susurluk yolu, ekiplerin yoğun çalışmasıyla tek şerit olarak trafiğe açıldı. 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir'de kar yağışının başlamasıyla birlikte bin 178 personel ve 475 araçla; kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şehirde 4 gündür yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Balıkesir- Susurluk Karayolu'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.Uzun süre kapalı kalan yoldaki vatandaşlara kumanya ve benzin desteğinde bulunulduğunu söyleyen Başkan Yılmaz, "Valiliğimiz, Büyükşehrimiz, Karayolları, AFAD, kaymakamlıklarımız ve ilçe belediyelerimiz ile koordineli halde çalışmalarımız sürüyor. Değirmenboğazı mevkisindeki orta refüjdeki bariyeri kaldırarak yolun açılması ve trafiğin rahatlaması için gereken müdahaleleri yaptık. Tuzlama çalışmalarımız da sürüyor" dedi.


Susurluk yolu tek şeritten trafiğe açıldı
Susurluk yolu tek şeritten trafiğe açıldı
Susurluk yolu tek şeritten trafiğe açıldı
Susurluk yolu tek şeritten trafiğe açıldı
Susurluk yolu tek şeritten trafiğe açıldı
Susurluk yolu tek şeritten trafiğe açıldı
Susurluk yolu tek şeritten trafiğe açıldı
Susurluk yolu tek şeritten trafiğe açıldı
Susurluk yolu tek şeritten trafiğe açıldı
Susurluk yolu tek şeritten trafiğe açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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