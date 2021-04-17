Susurluk'taki zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Susurluk'taki zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Susurluk'taki zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralanırken 5 araçta hasar oluştu.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralanırken 5 araçta hasar oluştu. Susurluk-Balıkesir istikametinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Ş.S. isimli sürücü kaldırım taşına vurduktan sonra 4 ayrı araca çarparak durabildi. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken kazayı yapan aracın sürücüsü Ş.S. hafif şekilde yaralandı.

Susurluk-Balıkesir karayolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde olan kazada Ş.S. sevk ve idaresindeki 34 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma ardından da trafik ışıklarında bekleyen 4 araca birden çarptı. Ş.S. idaresindeki araç direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra önce M.K. sevk ve idaresindeki 10 plakalı araca arkadan çarparak trafik ışıklarında bekleyen 34 plakalı başka bir araca, ardından da aynı istikamette seyir halinde olan E.B.idaresindeki diğer araca yandan çarptı. Yaşanan kaza sonrasında trafik ışıklarında bekleyen 10 plakalı araca arkadan çarpan diğer araçlar zincirleme kazanın yaşanmasına neden oldu. 5 aracın zarar gördüğü kazada 21 yaşındaki araç sürücüsü M.K tedavi altına alındı. M.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - BALIKESİR

Susurluk'taki zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Susurluk'taki zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Nikos Dendias Mustafa Şentop Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ebru Şallı Şeyma Subaşı Mustafa Üstündağ
Spor Ryan Babel Ersun Yanal Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rus Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Susurluk'taki zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 14:36:59. #1.16#

title