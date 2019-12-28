Susurluk'ta yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

28.12.2019 11:17 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:21

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, polis ekiplerince yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda, çok sayıda sahte içki ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.



Susurluk KOM Grup Amirliği ekiplerince, yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu yapıldı. Operasyonda, 19 litrelik 17 adet toplam 323 litre damacana içerisinde mayalanmış damıtılmaya hazır alkol maddesi, 20 adet 0.5 litrelik pet şişeler içerisinde içime hazır sahte rakı, 640 gram ve 240 gram olmak üzere 2 ayrı plastik şişe içerisinde (etil) alkol maddesi, 2 ayrı cam şişe içerisinde viski elde etmek için kullanılan aroma maddesi ile alkol elde etmek için kullanılan süzgeç ve plastik borular ele geçirildi.



Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA