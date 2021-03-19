Susurluk'ta tren kazası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Susurluk'ta tren kazası

19.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:17
Susurluk'ta tren kazası

Afyonkarahisar-Bandırma seferini yapan yük treni, Susurluk sınırları içerisinde raydan çıkarak kaza yaptı.

Afyonkarahisar-Bandırma seferini yapan yük treni, Susurluk sınırları içerisinde raydan çıkarak kaza yaptı. Kazanın heyelan sebebiyle meydana geldiği öğrenildi.

Afyonkarahisar'dan hareket eden 73705 sefer sayılı Eti Maden'e ait izolit taşıyan tren, gece saat 04.45 sıralarında Susurluk bölgesinden geçerken raydan çıktı. 3 vagonun raydan çıktığı kazada bir vagon da devrildi. Bölgede yaşanan heyelan sebebiyle tren yolunun tortu ve kumla dolmasının kazaya sebebiyet verdiği öğrenildi. Gece 04.45'ten beri kapalı olan tren yolunda seferler iptal edildi. Bölgeden trenin kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Tren kazasında bir kişi yaralandı ve maddi hasar meydana geldi.

Bölgede bir ay evvel de benzer bir kazanın yaşandığı ve bir vagonun raydan çıktığı öğrenildi. - BALIKESİR

Susurluk'ta tren kazası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Deniz Çakır Aleyna Tilki Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Halis Özkahya Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Susurluk'ta tren kazası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 16:35:10. #1.16#
title