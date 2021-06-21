Susurluk'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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Susurluk'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Susurluk'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ekrem İ. idaresindeki 34 CYT 797 plakalı otomobil, Balıkesir-Susurluk kara yolunun 20'nci kilometresinde kontrolden çıkarak refüje düştü.

Daha sonra bariyerlere çarpan otomobilde bulunan Ekrem İ, Besime İ. ve Çınar Umut E. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesine götürüldü.

Susurluk'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Susurluk'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Susurluk'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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