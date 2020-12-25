Susurluk'ta trafik kazası: 2 yaralı
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Susurluk'ta trafik kazası: 2 yaralı

25.12.2020 23:02 | Son Güncelleme: 25.12.2020 23:07
Susurluk'ta trafik kazası: 2 yaralı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul-İzmir otoyolunun Karacabey Yolağzı köyü mevkiinde lastiği patlayan 55 ADG 326 plakalı araç, yol kenarına lastik değiştirmek için duran E.K. yönetimindeki 55 AEC 182 plakalı kamyona ve aynı yönde seyahat eden U.S.Y. yönetimindeki 10 HY 191 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil içinde bulunan 2 çocuk yaralandı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı çocuklar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Susurluk'ta trafik kazası: 2 yaralı
Susurluk'ta trafik kazası: 2 yaralı
Susurluk'ta trafik kazası: 2 yaralı
Susurluk'ta trafik kazası: 2 yaralı
Susurluk'ta trafik kazası: 2 yaralı
Susurluk'ta trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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