Susurluk'ta trafik kazası: 1 yaralı
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Susurluk'ta trafik kazası: 1 yaralı

15.03.2021 17:11 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:16
Susurluk'ta trafik kazası: 1 yaralı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı takla attı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı takla attı. Kazada araç sürücüsü yaralı olarak 112 ekiplerine teslim edildi.

Balıkesir Bursa Karayolunun Susurluk Varan dinlenme tesisleri mevkiinde bulunan petrol tesislerinin önünde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden Ramazan K. yönetimindeki 10 U 4451 plakalı otomobil takla atarak ters yattı. Olayı gören vatandaşların 112 Acili aramaları sonucu olay yerine Susurluk itfaiye ekipleri ve 112 Acil Servisi müdahale ettiler. İtfaiye ekipleri ters dönen araçtan otomobil sürücüsü Ramazan K. ve Ali K.'yı araçtan çıkardılar. Araç sürücüsü sağlıklı olarak araçtan çıkarılırken, yaralı olarak çıkarılan Ali K. 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye gönderildi. Kaza mahalli temizlenerek yol trafiğe açıldı. Olay ile ilgili soruşmanın devam ettiği öğrenildi., - BALIKESİR

Susurluk'ta trafik kazası: 1 yaralı
Susurluk'ta trafik kazası: 1 yaralı
Susurluk'ta trafik kazası: 1 yaralı
Susurluk'ta trafik kazası: 1 yaralı
Susurluk'ta trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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