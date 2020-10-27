Susurluk'ta "Subel Market İnternet Sitesi" ve "Susurluk Lezzet Haritası" tanıtıldı
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Susurluk'ta "Subel Market İnternet Sitesi" ve "Susurluk Lezzet Haritası" tanıtıldı

27.10.2020 13:27 | Son Güncelleme: 27.10.2020 13:31
Susurluk'ta

Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, belediyeye ait "Subel Market İnternet Sitesi" ile "Susurluk Lezzet Haritası"nı basına tanıttı.

Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, belediyeye ait "Subel Market İnternet Sitesi" ile "Susurluk Lezzet Haritası"nı basına tanıttı.

Güney, belediyede düzenlediği basın toplantısında, internet sitesi aracılığıyla Susurluk'un yöresel ürünlerini Türkiye'nin her tarafında satmayı hedeflediklerini hazırladıkları Susurluk Lezzet Haritası'yla da tüm ilçeyi bir lezzet tesisi haline getirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Belediye İşletme ve İştirakçılar Müdürü Erhan Çalışkan ise "www.subelmarket.com" hakkında bilgi verdi.

Susurluk'ta üretilen tüm yöresel ürünleri ülke genelinde pazarlamayı hedeflediklerini anlatan Çalışkan, kargoda bozulabilecek ürünler için soğutmalı paketlerin kullanılacağını dile getirdi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Özkan Çetin, ürünün ve esnafın özelliklerini belirten bir harita ile belediye denetiminde ve güvenliğinde Susurluk'u bir dinlenme tesisi haline getirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Ayyıldız

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