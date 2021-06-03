Susurluk'ta seyir halindeki otomobil yandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde İzmir-İstanbul otoyolunda seyir halindeki araç bilinmeyen bir sebepten dolayı yanarak, kullanılmaz hale geldi.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde İzmir-İstanbul otoyolunda seyir halindeki araç bilinmeyen bir sebepten dolayı yanarak, kullanılmaz hale geldi.

İzmir-İstanbul Otoyolunda İstanbul istikametine gitmekte olan Enes Karaoğlu yönetimindeki 10 ANL 84 plakalı otomobil Susurluk Karapürçek mevkiinde seyir halinde meydana gelen araç yangınına İtfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiyenin tüm çalışmalarına rağmen araç tamamen yanarak, kullanılmaz hale geldi. Sürücü ve ailesi araçtan zarar görmeden çıkarıldı. Jandarma ekipleri seyir halinde yanan otomobil için soruşturmaya devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı