Susurluk'ta sağanak yağış...İş yerlerini su bastı, araçlar suya gömüldü
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Susurluk'ta sağanak yağış...İş yerlerini su bastı, araçlar suya gömüldü

Susurluk'ta sağanak yağış...İş yerlerini su bastı, araçlar suya gömüldü Balıkesir'in Susurluk ilçesinde öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç etti.

12.06.2020 17:26 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:47

Susurluk'ta sağanak yağış...İş yerlerini su bastı, araçlar suya gömüldü

BALIKESİR - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç etti. Bazı iş yerlerini su basarken, özellikle ana yol kenarında park halinde bulunan otomobiller de suların içinde kaldı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesi yağışa teslim oldu. Önceki gün dolu yağan ilçede bugün de öğle saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. İzmir-İstanbul yolu kenarında bulunan araçlardan bazıları sular altında kalırken, Susurluk ilçe merkezinde de bazı iş yerleri sulara teslim oldu.

Vatandaşlar ise yağışın kaçınılmaz olduğunu ancak su tahliye sistemlerinin doğru yapılmadığını iddia etti. Belediyenin kendine göre çözüm ürettiğini ve vatandaşı dinlemediğini söyleyen mağdur iş yeri sahipleri maddi zararın ciddi olduğunu kaydetti.

Susurluk'ta sağanak yağış...İş yerlerini su bastı, araçlar suya gömüldü

Kaynak: İHA

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