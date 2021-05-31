Susurluk'ta otoyolda trafik kazaları: 2 yaralı
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Susurluk'ta otoyolda trafik kazaları: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tokmak - Haberler | 3. Sayfa

Susurluk'ta otoyolda trafik kazaları: 2 yaralı Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, otoyolda meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Susurluk'ta otoyolda trafik kazaları: 2 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, otoyolda meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İlk kaza İzmir-İstanbul otoyolunun Yahyaköy viyadüğünde meydana geldi. 34 DC 7658 plakalı araç ile 34 DR 6735 plakalı araçların karıştığı trafik kazasına itfaiye ve 112 ekipleri müdahale etti. Bilgin Çaşkurlu ve Ozan Işınay yaralı olarak araçlardan çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

İkinci kaza Karapürçek mevkiinde meydana geldi. Yağıştan dolayı 34 KHK 93 plakalı aracın karıştığı tek taraflı trafik kazasında, araç sürücüsü Yasemin Narin, kaza yapan araçtan yara almadan itfaiye ve 112 ekiplerince çıkarıldı.

Susurluk'ta otoyolda trafik kazaları: 2 yaralı
Susurluk'ta otoyolda trafik kazaları: 2 yaralı
Susurluk'ta otoyolda trafik kazaları: 2 yaralı
Susurluk'ta otoyolda trafik kazaları: 2 yaralı
Susurluk'ta otoyolda trafik kazaları: 2 yaralı
Susurluk'ta otoyolda trafik kazaları: 2 yaralı
Susurluk'ta otoyolda trafik kazaları: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tokmak

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