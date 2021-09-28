Susurluk'ta kağıt havlu yüklü tır yandı

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde sabaha karşı şeker fabrikası yakınlarında meydana gelen kağıt havlu yüklü tır yandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Bursa Kara Yolunun Balıkesir istikameti Susurluk Şeker Fabrikası mevkiinde meydana gelen kağıt yüklü tır yangınına itfaiye ekipleri müdahale ederek, yangına müdahale etti 61 K 21512 plakalı tıra bağlı 41 GH 850 plakalı kağıt havlu yüklü dorsede çıkan yangın ekiplerin çalışması ile söndürüldü. Yangın nedeni ile bir süre kapalı kalan şerit ekiplerin dorseyi kenara çekmesi ve yolun temizlenmesi sonrası tekrar trafiğe açıldı. - BALIKESİR