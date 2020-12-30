Susurluk'ta kaçak tütün operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Susurluk'ta kaçak tütün operasyonu

30.12.2020 14:18 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:24
Susurluk'ta kaçak tütün operasyonu

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde jandarma ekipleri bir işyerine yaptığı operasyonda kaçak tütün ve mamullerine el koydu.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde jandarma ekipleri bir işyerine yaptığı operasyonda kaçak tütün ve mamullerine el koydu. Jandarma ekipleri operasyonda 36 kilo kıyılmış tütün, 123 bin adet boş makoron, 11 bin adet dolu makoron ve sigara sarma makinesi ele geçirdi.

Susurluk ilçesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Sahte ve Bandrolsüz Tütün ve Tütün Mamulleri satışına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde A.G.'nin işyerinde yapılan aramalarda; 6 adet sigara sarma makinesi, 1 adet hassas terazi, 123 bin 740 adet boş makaron, 11 bin 400 adet dolu makaron, 36 kg kıyılmış tütün, 232 adet sahte bandrol ve 500 adet boş sigara kutusu ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Mehmet Nuri Engin Özkoç Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Yılmaz Erdoğan Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Erol Bulut Ryan Babel Güven Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Türk Maltepe Galatasaray Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Susurluk'ta kaçak tütün operasyonu - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 14:25:31. #1.14#
title