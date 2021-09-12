Susurluk'ta kaçak alkol operasyonu

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde jandarma ekipleri kaçak alkol imal ve ticareti yapan 3 şahsı gözaltına aldı. Jandarma ekipleri ev ve iş yerinde 182 litre kaçak alkol malzemesi ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, sahte ve kaçak alkol imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Susurluk ilçesinde sahte kaçak alkol imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 80 litre kaçak rakı, 30 litre kaçak şarap, 2 litre kaçak viski, 70 litre etil alkol, 1 adet alkol damıtımında kullanılan kazan ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konularak şüpheli 3 şahıs hakkında tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR

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