Susurluk'ta jandarma 50 litre etil alkol ele geçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Susurluk'ta jandarma 50 litre etil alkol ele geçirdi

18.12.2020 23:49 | Son Güncelleme: 18.12.2020 23:53
Susurluk'ta jandarma 50 litre etil alkol ele geçirdi

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde jandarma ekipleri sahte içki imalatı yapan eve baskın yaptı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde jandarma ekipleri sahte içki imalatı yapan eve baskın yaptı. Operasyonda 15 litre sahte içki ve 50 litre etil alkol ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, sahte içki imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Susurluk İlçesinde, sahte ve bandrolsüz içki imal ve ticareti yaptığı tespit edilen M.A.E. ve S.D. isimli şüpheli şahısların ikametinde yapılan aramada; 15 litre kaçak içki, 50 litre etil alkol ve 1 adet etil alkol süzmede kullanılan aparat ele geçirdi. Jandarma ekipleri ele geçirilen malzemeleri muhafaza altına alarak şüpheliler hakkında adli tahkikata başladı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Lütfi Elvan İlham Aliyev Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Uğur Yücel İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Çağdaş Atan Ali Şansalan Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Karar Galatasaray Sağlık Bakanlığı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Susurluk'ta jandarma 50 litre etil alkol ele geçirdi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 23:55:49. #1.14#
title