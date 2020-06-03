Susurluk'ta dolu yağışı etkili oldu..."Kıyamet kopuyor sandım" Susurluk'ta dolu yağışı etkili oldu.

Susurluk'ta dolu yağışı etkili oldu..."Kıyamet kopuyor sandım""

BALIKESİR - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde akşam saatlerinde bastıran dolu yağısı hayatı olumsuz etkiledi. 74 yaşındaki Hafize Yaşar ise dolu esnasında dua okudu. Hayatında ilk kez böyle bir yağış gördüğünü söyleyen Hafize Yaşar, "Kıyamet kopuyor sandım" dedi.

Susurluk'ta akşam saatlerinde başlayan ve 10 dakika süren dolu yağışı en çok 74 yaşındaki Hafize Yaşar'ı korkuttu. Dolu yağışını görünce bahçeye çıkarak dua okuyan Hafize Yaşar gözyaşlarına da engel olamadı. Yağış sonrası konuşan Hafize Yaşar, "Yağmur çok fena etkiledi beni. Ben 75 yaşındayım ben böyle yağmur görmedim. Dedim ki 'Kıyamet kopuyor artık' Ağlamaktan tutamadım kendimi. Söylücek bir bulamıyorum. Allah'ım, Cenabı Allah'ım korusun yarabbim. Ne günlere kaldı dedim. Kıyamet kopuyor artık dedim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA