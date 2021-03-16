Susurluk'ta 4 aracın karıştığı trafik kazası: 2 yaralı
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Susurluk'ta 4 aracın karıştığı trafik kazası: 2 yaralı

16.03.2021 14:06 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:22
Susurluk'ta 4 aracın karıştığı trafik kazası: 2 yaralı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Balıkesir Bursa Karayolu Susurluk Demirkapı Rampası mevkiinde meydana gelen 4 aracın karıştığı trafik kazasında 10 HZ 525 plakalı araç önünde giden 10 BJ 354 plakalı kamyonete arkadan çarpması sonucu, arkalarında seyir halindeki diğer Selim Y. idaresindeki 34 DMH 324 plakalı otomobil ile 77 ED 247 plakalı Tevfik S. idaresindeki otomobiller direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun dışına çıktı. 34 DMH 324 plakalı araçta bulunan Yavuz Y. ve Mehmet A. kaza sonucu sıkışan araçta mahsur kaldılar. İtfaiye ekipleri ve 112 Acil ekipleri yaralı şahısları sıkıştıkları yerden çıkartarak 112 sağlık ekiplerine teslim ettiler. Yaralı olarak çıkarılan Yavuz Y. ve Mehmet A. 112 ekiplerince hastaneye sevk edildiler. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı. - BALIKESİR

Susurluk'ta 4 aracın karıştığı trafik kazası: 2 yaralı
Susurluk'ta 4 aracın karıştığı trafik kazası: 2 yaralı
Susurluk'ta 4 aracın karıştığı trafik kazası: 2 yaralı
Susurluk'ta 4 aracın karıştığı trafik kazası: 2 yaralı
Susurluk'ta 4 aracın karıştığı trafik kazası: 2 yaralı
Susurluk'ta 4 aracın karıştığı trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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