Susurluk'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
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Susurluk'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

11.12.2020 18:02 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:26
Susurluk'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, saat 17.37'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, saat 17.37'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Balıkesir'in Susurluk ilçesinde saat 17.37'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

GÖRÜNTÜLER 3 PARÇA OLARAK GEÇİLDİ

ANKARA, - 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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