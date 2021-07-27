Susurluk'ta 100 dönüm arazi ve 350 saman balyası yandı
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Susurluk'ta 100 dönüm arazi ve 350 saman balyası yandı

Susurluk'ta 100 dönüm arazi ve 350 saman balyası yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Göbel ve Söve kırsal mahallesinde meydana gelen arazi yangınında 100 dönüm yanarken, 350 balya samanda tamamen zarar gördü.

Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Göbel ve Söve kırsal mahallesinde meydana gelen arazi yangınında 100 dönüm yanarken, 350 balya samanda tamamen zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Susurluk ilçesinin Göbel ve Söve kırsal mahallerinin bulunduğu arazide çıkan yangın rüzgarında etkisi ile 100 dönüm arazi yanarken, E.E.'ye ait arazide bulunan 350 balya saman yanarak, kullanılamaz hale geldi. Yangına Susurluk İtfaiye birimi ve Yağcıköy, Göbel ve Söve kırsal mahallerinden gelen 15 traktör ile vatandaşlarda yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Atrazi yangını itfaiyenin ve vatandaşların çabası ile söndürüldü ve soğutma çalışmaları devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Susurluk'ta 100 dönüm arazi ve 350 saman balyası yandı
Susurluk'ta 100 dönüm arazi ve 350 saman balyası yandı
Susurluk'ta 100 dönüm arazi ve 350 saman balyası yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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