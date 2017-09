Susurluk Şeker Fabrikası yeniden üretime başladı

Açılış kurdelesi Menderes'in kullandığı makas ile kesildi



BURSA - Susurluk Şeker Fabrikası, 3 yıl sonra tekrar faaliyete geçirildi. Tesiste iki ayda 506 bin ton şeker pancarı işlenecek.

Türk Şeker Fabrikaları bünyesindeki en büyük iki tesisten biri olan Susurluk Şeker Fabrikası'nın sezon açılışına Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Balıkesir Milletvekilli Sema Kırcı, Balıkesir milletvekilleri Mahmut Poyrazlı ve Kasım Bostan, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri katıldı. Susurluk Şeker Fabrikası'nın açılması için ilk adımı atarak Karacabey'den girişimleri başlatan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Atıl vaziyette duran milli bir servet. Bölge çiftçimiz açısından şeker pancarının üretim planlaması çok önemliydi. Bunun ilk startını Karacabey'imizde vermiştik. İkinci toplantıyı da Susurluk Şeker Fabrika'mızda yapmıştık. Ardından Ankara'daki temasların ardından mutlu sona eriştik. Sadece Karacabey'imizde 14 bin dönüm şeker pancarı ekilecek. Bu şeker pancarı ekilmediğinde yerine domates veya yazlık ürünler ekilecek. Şeker pancarı aynı zamanda nakliye, işçilik bununla birlikte hayvancılığı desteklemesi manasında çok önemli bir ürün. Çok ciddi katma değer sağlıyor. Sevindirici bir haber de, bu yıl ilk defa nişasta bazlı şeker kotalarının arttırılmaması. Bunu sürekli gündemimize taşımalıyız. İnsanların, vatandaşların sağlığı açısından şeker pancarından üretilen şekerin tüketilmesi konusunda gayret göstermemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Susurluk Şeker Fabrikası Müdürü Hakan Çelik, 2010 yılından 2017 yılına gelene kadar en son 2014 yılında fabrikanın şeker üretimi gerçekleştirdiğini ve sonrasında atıl durumda kaldığını belirterek, "2 ilin sınırları içerisinde 8 ilçede 5 bölgede 85 köyde 1335 çiftçiyle sözleşme yapıldı. 35 bin 240 dönüme ekilen pancardan 380 bin ton pancar elde edilecek. Çiftçiler, bu yıl ortalama 1 dönümde 10 bin 800 kilogram pancar el edecekler. En yüksek pancar verimi de fabrikamıza ait olacak. Fabrikamızda bu yıl 506 bin ton pancar işlenecek. Bu pancarın işlenmesi sonucu tahminen 58 bin 400 ton kristal şeker, 30 bin 260 ton melas ve 140 bin ton yaş küspe elde edilmesini bekliyoruz. Bu üç üretimin tahmini parasal değeri 180 milyon olacak. Fabrikamıza ürünlerini teslim edecek çiftçilerimize ise ürün bedeli olarak 70 milyon lira ödenecek" dedi.

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altunkalem ise, Susurluk Şeker Fabrikası'nın Balıkesir, Bursa, Manisa, Çanakkale çiftçisi olduğu kadar bölge esnafı ve hayvan yetiştiricileri için de büyük önemi bulunduğunu belirtti.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Balıkesir Milletvekilli Sema Kırcı, devlet ve milletin el ele verdiğini söyleyerek, "Hep beraber el ele verdik ve bugün güzel bir açılış yapıyoruz. Biz her alanda milletimizle ve devletimizle böyle el ele verdiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Şeker fabrikası sadece Susurluk için değil tüm bölge için çok önemli bir kaynak olacak ve istihdam sağlayacak. Tarımın yanı sıra hayvancılığa da çok önemli girdileri var. Biz kapasitesini 350 bin olarak ön görmüştük ama daha da artacak" dedi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ise yaptığı konuşmada, "Susurluk Şeker Fabrikası, Türkiye ekonomisine büyük katkılarda bulunmuş ve Türkiye'nin gelişmesine katkı sağlamış fabrikalardan bir tanesi. Olması gerekeni üretimde olup kar elde edip, üreticimizi, çiftçimizi ve bölge halkını mutlu ederek yoluna devam etmesi. Bugün ve bundan sonra ki yıllarda üretimimiz artarak devam edecek. Susurluk Şeker Fabrikası eski günlerde olduğu gibi güzel yerini hem Balıkesir'de hem de Türkiye'de almış olacak" ifadelerini kullandı.

1955'te Başbakan Adnan Menderes'in açılışını yaptığı tesisin sezon açılışı protokol mensupları tarafından yapıldı. Açılış kurdelesi fabrikanın açılışında Adnan Menderes'in kullandığı makas ile kesildi.