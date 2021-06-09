Susurluk'a yeni otobüs terminali

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından yıllardır atıl durumda bulunan Susurluk şehirler arası otobüs terminali, yenilenerek, kullanıma açıldı.

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından yıllardır atıl durumda bulunan Susurluk şehirler arası otobüs terminali, yenilenerek, kullanıma açıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kullanım ömrünü tamamlayan ve bölgenin ulaşım ihtiyacında yetersiz kalan Susurluk şehirler arası otobüs terminalinin yapımını tamamladı. Bölgenin trafik yükünü rahatlatacağı öngörülen yeni terminal binası, 11 bin 15 metrekare alan üzerine inşa edildi. Yolcu sirkülasyonun daha düzenli ve kolay sağlanması amacıyla tasarlanan yeni terminalin, modern, daha güvenli ve konforlu bir hale getirildiği belirtildi. Günlük ortalama 300 araç ve 5 binden fazla insana hizmet vermesi planlanan terminalin açılışı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın da katıldığı törenle gerçekleştirildi.

'SUSURLUKLULARIN DESTEĞİNİ HİSSEDİYORUZ'

Büyükşehir'in bir medeniyet projesi olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Büyükşehir garajıyla, ulaşımıyla, arıtmasıyla, yollarıyla kısacası verilecek tüm hizmetleriyle bir bütündür. Balıkesir'in gücü Susurluk'ta, Balıkesir'in gücü Bandırma'da, Balıkesir'in gücü Dursunbey'de, Balıkesir'in gücü bu şehrin her bir metrekaresinin içinde. Biz çalışmalarımızı yaparken tüm belediye başkanlarımızla, meclis üyelerimizle; hep doğruları, şehrin öncelikleri ve ihtiyaçlarını konuştuk. Biz, insanlar 'Balıkesir güvenli ve huzurlu şehirdir, insanı üretken ve çalışkandır, burada yaşayan hava kirliliğini yaşamaz, trafik sorununu yaşamaz. Huzur ve güven vardır, okullarında iyi eğitim, hastanelerinde iyi bakım vardır. Kısacası ekonomik şehirdir, sebze ve meyveyi taze yersiniz' desinler istiyor ve bunun için gayret ediyoruz. Ama şehircilik birlikte yapılacak bir iş. Bu konuda Susurluk'un desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz, sağ olsunlar. Bölgenin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalan, kullanım ömrünü tamamlamış otobüs termalinin yerine; daha modern, daha konforlu ve daha güvenli bir terminali Susurluk'umuza kazandırdığımız için mutluyuz. Yeni terminalin Susurluklu hemşerilerime ve bölgeye hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

BAŞKAN YILMAZ'A TEŞEKKÜR

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın göreve geldiği günden bu yana yatırım ve projeler noktasında esnafa danıştığını belirten Balıkesir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Rıza Tekin, "Ulaşımın Yücel başkanımız döneminde önemli bir yer tuttuğunu görüyor, biz de buna göre mücadelemizi veriyoruz. Terminalimizin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

SUSURLUK'UN EVLATLARI OLARAK BİRLİKTE AKIL KOYUYORUZ

Susurluk'un Balıkesir'in girişinde yer alan bir vitrin olduğunu söyleyen Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney ise; "Susurluk'un da vitrini olan gar, hakikaten pırıl pırıl oldu. Bu nedenle Büyükşehir Belediye Başkanım başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yoluyla, suyuyla mükemmel bir hizmete ulaşmış olan Susurluk için başından bu yana Yücel Başkanım ve Nurettin Güney olarak, Susurluk evladı olarak akıl koyuyor, burayı gelişime açık bir ilçe haline getirmek için çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan