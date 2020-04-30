Süspansiyon körüğü üreten firma destek kredisiyle ihracatını artıracak - BURSA
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Süspansiyon körüğü üreten firma destek kredisiyle ihracatını artıracak - BURSA

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ürettiği süspansiyon körüklerini geçen sene 5 kıtada 40'a yakın ülkeye gönderen firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlanan Kredi Garanti Fonu (KGF) desteğiyle ihracatını ikiye katlamayı hedefliyor.

Süspansiyon körüğü üreten firma destek kredisiyle ihracatını artıracak - BURSA
30.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:09

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ürettiği süspansiyon körüklerini geçen sene 5 kıtada 40'a yakın ülkeye gönderen firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlanan Kredi Garanti Fonu (KGF) desteğiyle ihracatını ikiye katlamayı hedefliyor.

Balabancık Mahallesi'nde 2 yıl önce kurulan şirket, kamyon, otobüs, midibüs, minibüs ve yeni nesil arazi araçlarının engebeli yollarda titreşimlerini büyük ölçüde azaltan, makaslara göre daha hafif olan süspansiyon körükleri üretiyor.

Kuruluşunun ardından kısa sürede ihracatta ivme yakalayan firma, Kovid-19 ile mücadele sürecinde de üretime devam ediyor. İhracat yaptığı ülkelerin bazılarında bankalar kapalı olduğu için ürettikleri süspansiyonları gönderemeyen şirket, devletin sağladığı KGF desteği sayesinde tedarikçilerine ödeme yapıp çalışanlarının maaşlarını yatırdı, birkaç aylık giderlerini planlayıp nefes aldı.

Alfa Hava Süspansiyon Sistemleri firmasının sahibi Fatih Bacakçı, AA muhabirine, 27 kişinin çalıştığı fabrikadan geçen yıl 5 kıtada 40 ülkeye geçen sene ihracat yaparak 1,5-2 milyon dolar ciro elde ettiklerini söyledi.

Bu yıl dış satımı ikiye katlamayı hedeflediklerini belirten Bacakçı, "Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. İşlerimiz aynı şekilde sürüyor. Geçen yıl ile bu yıl arasında herhangi bir düşüş olmadı. Aksine şu an şirketimiz bir büyüme ivmesinde. Bu yıl daha da hızlı büyüyeceğimizi düşünüyorum." dedi.

İhracat açısından Afrika'da iyi bir noktada olduklarını dile getiren Bacakçı, Kuzey, Batı ve Doğu Afrika ülkelerine ürün gönderdiklerini anlattı.

Suudi Arabistan, İran, Irak, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Güney Kore gibi ülkelere de önemli miktarlarda süspansiyon körüğü sattıkları bilgisini veren Bacakçı, "Güney Amerika'da 4-5 ülkeye, Avrupa'da da çoğu ülkeye ihracatımız var. Hedefimiz bu yıl 60 ülkeye ihracat yapabilmek. Şu anda internet üzerinden çok güzel bir görüşme trafiğimiz var. Satış danışmanlarımız her gün en az 10 ülkeden firmalarla görüşüyor." ifadelerini kullandı.

"İşçi çıkarmadık, aksine işçi almaya devam ettik"

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) işlerini etkilemediğini bildiren Bacakçı, Türkiye'nin salgınla mücadelede diğer ülkelere göre çok iyi bir noktada olduğunu vurguladı.

İşçi çıkarmadıklarını, aksine işçi almaya devam ettiklerini söyleyen Bacakçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siparişin yüzde 30 veya 50'sini ön ödeme olarak alıyoruz, kalan kısmını da sevkıyatta müşterimizden talep ediyoruz. Ödeme gelince de ürünlerini gönderiyoruz. Gümrüklerimiz açık, ihracatımızı yapabiliyoruz. İhracat yapma noktasında bir sıkıntımız yok ama salgın nedeniyle Orta Doğu, Asya, Avrupa'daki birçok ülkede bankalar kapalı olduğu için çoğu ülkeden bize ödeme gelmiyor. Elimizde sipariş var ama gönderemiyoruz. Şu an beklediğimiz nokta bu. Ülkemiz için üretime ve çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah bu koronavirüs salgınından şirketimiz ve ülkemizin daha da büyüyerek çıkacağını düşünüyorum."

Bacakçı, Türkiye'de salgın nedeniyle devlet tarafından firmalara sağlanan desteklerden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin yurt dışına gönderdiği yardımlar

Ziraat Bankasından arayan bir görevlinin, Kredi Garanti Fonu (KGF) desteği isteyip istemediklerini sorduğunu belirten Bacakçı, "Biz de 'Çok iyi olur, isteriz' dedik. 1 ay önce kredi düşünmüyorken yurt dışından kaynaklı ihracatta yaşanan olaylar yüzünden Ziraat Bankasından KGF kredisi kullandık. Bu işlemimiz yaklaşık 1-2 gün içinde halloldu." diye konuştu.

Fatih Bacakçı, kullandıkları kredi sayesinde tedarikçilerinin ödemelerini, işçilerin maaşlarını ve birkaç aylık süreçte yapacakları ödemeleri ayarladıklarını anlattı.

Sağlanan desteklerden dolayı yetkililere teşekkür eden Bacakçı, şunları kaydetti:

"Kredi de hem oranı hem de geri ödeme açısından çok güzel belirlendi. İlk 6 ay geri ödeme yok. 6 ay sonra çok düşük bir oranla geri ödeyeceğiz. Devletimizin de desteğiyle bu sürecin bizi büyüterek devam edeceğine inanıyoruz. Devletimizin desteği arkamızda olduğu için başta hükümetimize ve ilgili bakanlıklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca yurt dışına, bazı ülkelere yapmış olduğumuz destekler, yardımlar bizim için çok güzel reklam oluyor. Müşterilerimiz bunları görünce bize daha çok güveniyor. Cumhurbaşkanımız hangi ülkenin neye ihtiyacı varsa gönderiyor. Bu destekler Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir reklam. Bu reklamlar devam etsin."

Süspansiyon körüğü üreten firma destek kredisiyle ihracatını artıracak - BURSA

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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