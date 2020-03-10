Süslü pastaları, geçim kaynağı oldu
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Organize Sanayi Bölgesi, Yunusemre, Manisa, Güncel

Süslü pastaları, geçim kaynağı oldu

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde İlknur Olgun'un (33) hobi olarak yaptığı figürlü pastalar, geçim kaynağına dönüştü.

10.03.2020 11:51 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:51
Süslü pastaları, geçim kaynağı oldu

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde İlknur Olgun'un (33) hobi olarak yaptığı figürlü pastalar, geçim kaynağına dönüştü. Olgun, yaptığı lezzetli ve süslü pastalara gelen siparişlere yetişmekte zorlandığını söyledi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki beyaz eşya üretim fabrikasında 5 yıl işçi olarak çalışan 2 çocuk annesi İlknur Olgun, 2017'de buradan ayrıldı. Bir süredir hobi olarak figürlü pastalar yapan Olgun, talep görmesi üzerine bunu meslek edinmeye karar verdi. Fabrika işçiliğinden pasta ustalığına geçen Olgun, görselliğiyle dikkat çeken birbirinden leziz pastalarıyla yoğun talep gördü.

İşine gelen olumlu tepkilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren İlknur Olgun, "Yıllarca pastalarımı hep kendim yapıp, süsledim. Yeri geldi pastaneden aldığımız pastaları bile evde kendim süslemeye çalıştım. Bu işi yaparken büyük mutluluk duyduğumu fark ettim. Çocukluk hayalim olan bu işi, meslek haline dönüştürmeye karar verdim. İlk pastam, örümcek adamlı bir figürden olmuştu. Figürüm ilk olmasına rağmen bütün kıvrımları, kasları gerçek gibiydi. ve o gün sosyal medyada paylaştığımda, olumlu tepkiler aldım. Görsel yeteneğimi ve el becerimi hayal gücümle birleştirerek, pastalarımı tasarlamaya devam ettim. Kendimi her geçen gün geliştirmeye devam ettim. Geliştirmek içinse hep zor hedefleri seçerek o yolda ilerledim. Pastalarımdaki figürlerin hepsi bana ait, hiçbiri kalıp değil hepsi el emeği. Kendime inandım. Bence isteyince kadınlar her işi yapabilir. Yeter ki istesinler" dedi.


Kaynak: DHA

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