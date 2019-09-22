22.09.2019 22:16

'Süslü kadınlar', otomobilsiz kentler için pedal çevirdi

ÇANAKKALE'de bir araya gelen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Grubu' üyeleri, 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü' için pedal çevirdi. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Çanakkale Sorumlusu Ece Evcin, Turumuz bu yıl 15 ülkede, yaklaşık 115 şehirde aynı günde, eş zamanlı olarak gönüllü kadınların pedal çevirmesiyle gerçekleşiyor dedi.

Türkiye'de bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' Çanakkale'de renkli görüntülere sahne oldu. Kadınlar bu kez, Türkiye ve dünyanın birçok yerinde eş zamanlı olarak 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü' kapsamında, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla pedal çevirdi. Çanakkale'de yüzlerce kadın bisikletlerini süsleyerek Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Süslü kadınları gören vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi. Kadınlar müzik eşliğinde hem oynayıp hem de sürüş için son hazırlıklarını tamamladı.

Bisikletin çevreyi kirletmeyen, doğa dostu bir ulaşım aracı olduğunu belirten Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Çanakkale Sorumlusu Ece Evcin, Turumuz bu yıl 15 ülkede, yaklaşık 115 şehirde aynı günde, eş zamanlı olarak yine gönüllü kadınların pedal çevirmesiyle gerçekleşiyor. Biz bisiklete binen kadınlar neye dikkat çekmeye çalışıyoruz Dünyanın gündeminde de yer alan iklim değişikliğinin nedeni bizim bireysel seçimlerimizle ilgilidir. Bisiklet yoğun kent trafiğine çözüm olabilir ve bir ulaşım aracı olarak algılanmalıdır dedi.

Yapılan konuşmanın ardından son hazırlıklarını tamamlayan süslü kadınlar, Çanakkale'nin en işlek caddelerinden; İnönü Köprüsü, Plaj Caddesi, Deniz Sokak, 100. Yıl Caddesi ve Atatürk Caddesi'nden bisikletlerin üstünde bulunan zilleri çalarak ilerledi. Başlangıç noktasına geri dönen süslü kadınlar, renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: DHA