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'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliğinde bir araya geldi

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'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliğinde bir araya geldi

Beylikdüzü Belediyesi'nin desteğiyle "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" nde gerçekleşen etkinlik 151 şehir ve 30 ülkede eş zamanlı olarak düzenlendi.

30 ülke ve 151 şehirde bisiklet kullanımını artırmak ve bisiklet kullanıcıları için güvenli ulaşım altyapısının oluşturulmasına dikkat çekmek amacıyla bu yıl dokuzuncusu düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun Beylikdüzü ayağı, Yaşam Vadisi'nde gerçekleşti. Beylikdüzü Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen organizasyonda gönüllü kadınlar etkinliğe, süsledikleri bisikletlerle destek verdi. Etkinlik kapsamında konuşma yapan Beylikdüzü Belediyesi Meclis 1.Başkanvekili Serdal Mumcu katılan herkese teşekkür ederek, Beylikdüzü Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Organizatörü Özgen Kaplan'a çiçek takdim etti.

"Önceliğimiz yaşanılabilir bir kent oluşturmak"

Beylikdüzü'ndeki bisiklet parkurunun 9 bin metreye çıkacağını ve önceliğin her zaman yaşanabilir bir kent oluşturmak olduğunu belirten Serdal Mumcu, "Kadınlar bulunduğu her ortamda fark yaratıyor. Bizler Beylikdüzü'nde bu anlamda da farklıyız. Kentimizde mevcut 6 bin metre olan bisiklet sürüş parkurumuz

yakında 9 bin metreye çıkacak. Beylikdüzü'nde bisiklet yollarımızla bizlerde fark yaratmaya devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de bunu daha ileriye taşıyacağız. Bu anlamda yaşanabilir kentler oluşturmak bizim birinci önceliğimiz. Beylikdüzü olarak İstanbul'da her daim fark yaratmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Kadın korkmadan yollarda olmalı, toplumun her alanında var olmalı"

Etkinliği düzenlemenin bir amacının da bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek olduğunu belirten Özgen Kaplan ise, "Turumuz bu yıl yaklaşık 150 şehir ve 30 ülkede eş zamanlı olarak bağımsız gönüllü kadınlar tarafından gerçekleştirildi. Bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlediğimiz 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin altyapı talebini pekiştirmek istiyoruz. Kadın korkmadan yollarda olmalı, toplumun her alanında var olmalı. Kadın ve erkeklerin bu toplumda aynı haklara, yükümlülüklere sahip olduğunu ve her alanda kendilerini özgürce ifade etme hakları olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz." dedi.

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