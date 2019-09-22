"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği

22.09.2019 18:06

Edirne ve Tekirdağ'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

Edirne'de, Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen kadınlar bisikletlerini balon ve çeşitli eşyalarla süsledi.

Organizasyon sorumlusu Esranur Demircan yaptığı açıklamada, kadının toplumdaki görünürlüğünü arttırmak, kadınları bisiklet kullanımına teşvik etmek için bisiklet turu düzenlediklerini belirtti.

Kentlerde bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla bisiklet yollarının yapılması gerektiğini söyleyen Demircan, "Biz yolların sadece motorlu taşıtlara ait olmadığının farkındayız. Kadın ve erkeklerin bu toplumda aynı haklara ve yükümlülüklere sahip olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Diğer ülkelerde olduğu gibi bizlerde de ulaşımımızı bisikletlerimizle sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

Demircan, kadının toplumda görünür olmasının o topluma nefes aldırdığını, kadınların korkmadan yollarda ve toplumun her alanında olması gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından, erkeklerin de aralarında yer aldığı 100 bisikletli, Saraçlar Caddesi ve Güney Çevre Yolunu geçerek turun sonlanacağı Edirne Garına ulaştı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" kapsamında etkinliğe katılanlar şehir turu yaptı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da Sahil Dolgu Alanı'nda toplanan yaklaşık 150 bisikletli kadın Yelken İhtisas Kulübü önüne kadar sürüş gerçekleştirdi.

Organizasyon sorumlusu Selin Şen, gazeteciler yaptığı açıklamada etkinliği "Dünya otomobilsiz kentler günü" ile "Sürdürülebilir ve aktif ulaşım" konularına dikkat çekmek için yaptıklarını söyledi.

Etkinliğin 14 ülkede 115 şehirde eş zamanlı olarak yapıldığını aktaran Şen, "Etkinliğin merkezi ve çıkış noktası İzmir'dir. Etkinlik sadece Türkiye'de değil, uluslararası platformlarda da tanınmaktadır. Bu etkinlik renkli görüntüleriyle Tekirdağ'ın tanıtımına katkı sunmaktadır." diye konuştu.

Etkinlik, dans ve müzik gösterisi ile son buldu.

Kaynak: AA