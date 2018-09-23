Samsun ve Çorum'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Süslü Kadınlar Bisiklet Turu etkinliği gerçekleştirildi.

Samsun'da Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'nde bir araya gelen kadınlar bisikletlerini süsledi.

Kadınlar, Atakum Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları Kursu ekibinin katılımıyla zeybek ve horon oynadı.

Samsun Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Koordinatörü Hasret Subaşı, burada yaptığı konuşmada, farkındalık oluşturmak amacıyla süslendiklerini söyledi.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun 2013 yılında İzmir'de bisiklete binen bir grup gönüllü kadının desteğiyle başladığını belirten Subaşı, "Beş yıl içinde büyüyen bu etkinlik Türkiye'de bisiklete binen diğer kadınların da dikkatini çekmiştir. Bisiklet kent yaşamının bir parçasıdır. Bisiklet çevreyi kirletmeyen doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Bisiklet yoğun kent trafiğine çözüm olabilir ve bir ulaşım aracı olarak algılanmalıdır." dedi.

Konuşmanın ardından yaklaşık 100 bisikletli kadın, sahildeki bisiklet yolundan Kurupelit Yat Limanı'na kadar pedal çevirdi.

Etkinliğe bisiklet kulüpleri üyeleri, erkekler ve çocuklar da katıldı.