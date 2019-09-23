23.09.2019 03:54

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Bergama'da renkli görüntülere sahne oldu

İZMİR - Süslü Kadınlar Bisiklet Turu etkinliği ile her yıl Avrupa Hareketlilik Haftası ve Dünya Otomobilsiz Kent Günü kapsamında farkındalık yaratan kadınlar bu sene de Bergama'da birbirinden eğlenceli ve renkli görüntülere sahne oldu.

İzmirli öğretmen Sema Gür'ün 2013 yılında hayata geçirdiği ve bu yıl 7.si düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu bu sene de ülke çapını aşarak toplamda 15 ülke ve 115 şehirde yüzlerce kadın bisikletlerini süsleyerek meydanlara çıktılar.

"Sokaklar egzos değil parfüm koksun"

Saat 17: 00 gösterdiğinde eş zamanlı olarak meydanlara çıkan süslü kadınların Bergama ayağında buluşan bisiklet severler Bergama Cumhuriyet Meydanı'nda biraraya gelerek basın açıklaması yaptılar.Yaptıkları basın açıklamasında "Sokaklar egzos değil parfüm koksun" sloganıyla yola çıktıklarını ve bu bağımsız kadın hareketiyle daha çok bisiklet yolu ve imkanlarına kavuşmak istediklerinin altını çizdiler.

Şarkılar eşliğinde bisiklet turunu tamamladılar

Cumhuriyet Meydanı'ndan Tarihi Arasta Çarşısı'na kadar bisiklet sürerek turu tamamlayan bisiklet severler Tarihi Çınarlı Kahvesi Meydanı'nda Semih Erkuşakçı ve Yahya Çelebi bu kez süslü kadınlar için hem çaldı, hem söylediler. Şarkılar eşliğinde dans eden katılımcılar mini konserin ardından etkinliği sonlandırdılar.

SKBT'nin Bergama temsilcisi Emine Aktürk, "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu hiçbir dernek, kurum ve kuruluşlara ait değildir.Sadece biz kadınların bir etkinliğidir.Trafikte biz de varız, şehir içinde, alış veriş yaparken, gezerken de kullanabilelim imajını vermek için yaptığımız bir turdur." diye belirtti.

Çok sayıda kadın ve çocukların katıldığı Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda eşine destek vermek için geldiğini ifade eden İlkay Kasap, "Hareketli ve eğlenceli bir bisiklet turu oldu.Bugün de sokaklar egzos değil parfüm kokularıyla şenlendi.Ortam çok güzel ve herkesi bisikletlenmeye davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: İHA