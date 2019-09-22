Süslü Kadınlar Bisiklet Turu (2)

22.09.2019 21:07

Muğla'nın Menteşe ve Bodrum ilçelerinde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" gerçekleştirildi.

Menteşe'de, bisikletlerini süsleyen yaklaşık 200 kişi, Sınırsızlık Meydanı'ndan başlayıp, Zübeyde Hanım, Hasan Ali Yücel ve Cumhuriyet caddelerini takip ederek başlangıç noktasına kadar 4 kilometre pedal çevirdi.

Balon, çiçek ve oyuncaklarla bisikletlerini süsleyen kadınlar, renkli görüntüler oluşturdu. Etkinliğe, kadınların yanı sıra çocuklar ve erkekler de katıldı.

Süslü Kadınlar Muğla Bisiklet Turu organizasyonunu gönüllü üstlenen sınıf öğretmeni Aylin Bal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 ülkede, 115 noktada eş zamanlı olarak kadınların daha çok alanlarda, sokaklarda ve trafikte olması ve saygı görmeleri amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bodrum

Bodrum ilçesinde de bisikletlerini balon ve çiçeklerle süsleyen, saçlarına çiçek takan kadınlar, Bodrum Belediye Meydanı'nda bir araya geldi.

Farklı aksesuarlar kullanan kadınlar, Neyzen Tevfik, Cafer Paşa, Turgutreis ve Cevat Şakir caddelerinde başlangıç noktasına kadar pedal çevirdi.

Kadınların günlük kıyafetleriyle bisiklete binebildiklerini göstermek, bisiklet kullanmayı yaygınlaştırmak ve bisiklet yollarının artması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Bazı erkeklerin de destek verdiği etkinliğe katılanlar, "Arabadan in, bisiklete bin" sloganı attı.

Kaynak: AA