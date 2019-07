Süslü Kadın Bisiklet Turuna katılmak isteyen kadınlar bisiklet sürmeyi öğreniyor

-"Açın yolu, süslü kadınlar geliyor"

Süslü Kadınlar Bisiklet Turunun Türkiye mimarı Sema Gür, süslü kadınlar organizasyonunun globalleşmesini anlattı

BALIKESİR - Türkiye ile birlikte dünyanın 14 ülkesinde eş zamanlı olarak düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun Türkiye mimarı Sema Gür, bu yıl yedincisi yapılacak olan tur öncesinde kadınların süslenerek pedala basmasının arkasındaki gizemi İHA'ya anlattı.

2013 yılında İzmir'de başlayan ve bu yıl yedinci kez yapılacak olan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu her geçen sene artan bir ilgi ile devam ediyor. Bu yıl Bandırma etabı'nda Bandırma Bisiklet Grubu (BANBİS)'nun da destek vereceği organizasyon öncesi doğduğu kent Bandırma'ya gelen Tur'un Türkiye mimarı Sema Gür, Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun doğuş hikayesini İHA'ya anlattı.

"Bisikletin en güzel yanı sizin kontrolünüzde olması"

Bisikletin kadınlar için bir özgürlük olduğunu savunan ve en güzel yanının da kontrolünün kullanan kişide olduğunu ifade eden Gür, "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu 2013 yılında İzmir'de başladı. Aslında biz bir kadın sohbeti sırasında bisikleti biraz erkek egemen bulduğumuzu konuşurken kadınların süslenerek bisiklete binmesi üzerinden başlayan ve daha çok kadının bisiklete binmesini istediğimiz bir tur haline geldi. Aslında binlerce insanın katılacağını hiç düşünmemiştik başlarken, fakat yıllar içerisinde medyanın ve sosyal medyanın da desteği ile Süslü Kadınlar Bisiklet Turu bu yıl 7 nci kez yapılacak. 22 Eylül Pazar günü tüm Türkiye'de ve dünyada 14 ülkede eş zamanlı olarak yapılacak. Bandırma ayağını özellikle önemsiyorum. Çünkü Bandırma benim doğduğum şehir. Her yıl giderek sayımız artıyor. Bir şehirde 5 kişi başladıysa yıllar içerisinde 100-200 sayısını buluyoruz. Bu yıl da yaklaşık Bandırma'da 100 ile 200 arasında kadının Bandırma'da turumuza katılmasını bekliyorum. 22 Eylül'de herkesi Cumhuriyet Meydanı'na bekliyoruz" dedi.

"Bir dikkat çekme etkinliğidir bu"

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun bir dikkat çekme etkinliği olduğunu ifade eden Sema Gür, "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu öncelikle kadının özgürlüğü üzerinden giden bir turdur. Kadının istediği kıyafetle, istediği şekilde bisiklete binebileceğini gösterir. Aslında sadece kadın olarak bakmamak lazım bisiklete. Bisiklete binmeye ve o rüzgar yüzünüze vurmaya başladığı an o özgürlük duygusuna kapılıyorsunuz. Bisikletin en güzel yanı sizin kontrolünüzde olması. Bu nedenle sizin kontrolünüzde olması da insana özgürlük duygusunu veren şeydir. Bir de kafanıza bir çiçek takarsanız, bisikletinize çiçek ve balon takarsanız süslendiğiniz an nasıl kız çocukları bayram öncesinde kendilerini süsler biz de turumuza öyle hazırlanıyoruz. Bisiklet, özgürlük ve kadın kelimeleri bir araya geldiğinde muhteşem bir şeye dönüşüyor. Hele bir de süslü kelimesi geldiğinde müthiş bir özgürlük duygusuna kapılıyorsunuz. Dikkat çekme etkinliğidir bu. Süslü demeseydik inanın bu röportajı yapmıyor olurduk. Bir etkinlik yapacaksanız buna farklı bir şey katmalısınız. Biz de bisikletin günlük hayatta kullanılabilmesi için bisikletlerimizi süsleyerek buna dikkat çekmeye çalışıyoruz. Aslında süslü kelimesi tarih boyunca var olan bir şey. Kadınlar, erkekler aslında tarih boyunca kendilerini süslerler. Biz sevdiğimiz şeyleri süslemez miyiz? Odamızı, iş yerimizi süsleriz. Sevmek isteriz ya da süslemek için severiz"dedi.

Bu yıl Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun Bandırma etabını organize edecek olan Ayşen Uçar ise Bandırma'ya bisiklet yolları kazandırma amaçlarının olduğunu belirterek, "Bandırma'ya bisiklet yolu kazandırmak için farkındalık oluşturmak istiyoruz. 22 Eylül Pazar günü Bandırma'da Cumhuriyet Meydanı'nda 3 km'lik çok kısa bir tur yapacağız. Bu turda tüm kadınlar her kesimden tüm kadınlar gelebilir. Bisiklete gönül vermiş tüm kadınları bekliyoruz. Süslenip geliyoruz, herkesin dikkatini çekiyoruz. Eğleniyoruz, müziklerimiz de olacak. Güzel, kısa bir tur yapacağız. Bu bir kadın etkinliğidir. Erkek desteği ile yapsak da kadınlarla gerçekleştiriyoruz. Yanımızda çocuklarımız da oluyor hatta. Çok güzel geçecek bir etkinlik olacak. 3 yıldır Bandırma'da bunu yapıyoruz ama bu sene daha çok ses getireceğine inanıyoruz. Belediye'nin bu konu ile ilgili bir çalışması olduğunu biliyoruz ve destek veriyoruz. Biz yine de çağrı yapmak istiyoruz. Biz de kadınlar olarak bisikletle yolda işimize gidebilelim, evimize gidebilelim, tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bisikletlerle pedallayalım istiyoruz. Bunun içinde süslü kadınlar olarak elimizden ne gelirse yapıyoruz" diye konuştu.

Uçar, Tur'un yapılacağı tarihe kadar bisiklete binmek isteyen fakat daha önce bunu denememiş bayanlara General Balcı Çamlığı Sağlıklı Yaşam Alanı'nda bisiklet dersi verdiklerini de sözlerine ekledi.

