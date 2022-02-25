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Süslü hırsız tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Süslü hırsız tutuklandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından 107 güneş gözlüğü, 66 adet toka ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından 107 güneş gözlüğü, 66 adet toka ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan çalışmalar sonucunda, Zafer Mahallesi'nde gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili olan şüpheli B.S., ekipler tarafından yakalandı. Farklı zamanlarda çalınan 107 adet güneş gözlüğü, 66 adet toka, 1 çift altın küpe, 4 adet altın bileklik, 2 adet altın kolye, 1 adet altın yüzük ele geçirildi. Ele geçirilen ve piyasa değeri toplamda 27 bin 500 TL olan eşyalar sahiplerine teslim edildi. Gerçekleşen hırsızlık olaylarının şüphelisi olan B.S., emniyette ki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Hırsızlık, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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