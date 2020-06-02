ŞUSKİ su arızasını giderdi Şanlıurfa'da meydana gelen su arızası ŞUSKİ ekiplerinin müdahalesi ile çözüme kavuşturuldu.

Şanlıurfa'da meydana gelen su arızası ŞUSKİ ekiplerinin müdahalesi ile çözüme kavuşturuldu.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü merkez ve kırsal mahallelerde kesintisiz içme suyu temini, kanalizasyon hat döşeme ve bakım ile onarım gibi faaliyetlerin yanı sıra ani içme suyu arızalarına da müdahale ederek kente hizmet etmeye devam ediyor. Devteşti Mahallesi Açıksu Caddesi üzerinde bulunan kına isale hattında meydana gelen ani su arızasını çözmek için gece başlayan çalışmaları bizzat yerinde personeller ile birlikte çalışmayı başta ŞUSKİ Genel Müdürü Muhammed Said Güllüoğlu, Genel Müdür yardımcısı Mehmet Uslu ve ilgili daire başkanlıkları ve teknik ekip takip etti. Arıza sonrası vatandaşların mağduriyet yaşamaması için şebekelere kısa sürede sular verilmeye başlandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA