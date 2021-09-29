Şuski Kentin Altyapısını Güçlendiriyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şuski Kentin Altyapısını Güçlendiriyor

Habermetre - Haberler | Toplum
Şuski Kentin Altyapısını Güçlendiriyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, kent merkezi, ilçeler ve ilçelere bağlı kırsal mahallelerde revize edilen altyapı noktalarının yanı sıra yeni yerleşim alanlarının da altyapı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

ŞANLIURFA (Habermetre) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, kent merkezi, ilçeler ve ilçelere bağlı kırsal mahallelerde revize edilen altyapı noktalarının yanı sıra yeni yerleşim alanlarının da altyapı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün üzerinde önemle durduğu konulardan biri olan altyapı çalışmalarına devam eden ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, personel, araç ve teknik imkanları ile hem merkezde hem de ilçelerde ve buna bağlı kırsal mahallelerde yağmur suyu ve kanalizasyon ihtiyacını karşılamak için çalışmalarına titizlikle devam ediyor.

Tekniğine uygun bir şekilde çalışmalarını titizlikte yürüten ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler birçok noktada kanalizasyon hat ve yağmur suyu hat döşeme hizmetleri gerçekleştirerek Şanlıurfa'nın altyapısını her geçen gün daha da güçlendiriyor.

Kentte yürütülen çalışmalar kapsamında altyapı ile ilgili en küçük detayı bile atlamayan ve kalıcı çözümler üretmeyi hedefleyen ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke hatları döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mustafa Destici
Magazin Ezgi Mola Gülben Ergen İbrahim Tatlıses
Spor Abdullah Avcı Bülent Uygun Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Mehmet Nuri Aziz Sancar Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şuski Kentin Altyapısını Güçlendiriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 11:10:54. #1.17#