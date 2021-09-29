Şuski Kentin Altyapısını Güçlendiriyor

ŞANLIURFA (Habermetre) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, kent merkezi, ilçeler ve ilçelere bağlı kırsal mahallelerde revize edilen altyapı noktalarının yanı sıra yeni yerleşim alanlarının da altyapı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün üzerinde önemle durduğu konulardan biri olan altyapı çalışmalarına devam eden ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, personel, araç ve teknik imkanları ile hem merkezde hem de ilçelerde ve buna bağlı kırsal mahallelerde yağmur suyu ve kanalizasyon ihtiyacını karşılamak için çalışmalarına titizlikle devam ediyor.

Tekniğine uygun bir şekilde çalışmalarını titizlikte yürüten ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler birçok noktada kanalizasyon hat ve yağmur suyu hat döşeme hizmetleri gerçekleştirerek Şanlıurfa'nın altyapısını her geçen gün daha da güçlendiriyor.

Kentte yürütülen çalışmalar kapsamında altyapı ile ilgili en küçük detayı bile atlamayan ve kalıcı çözümler üretmeyi hedefleyen ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke hatları döşeme çalışmalarına devam ediyor.

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