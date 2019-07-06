ŞUSKİ, Hilvan Korçik Deresindeki kanalizasyon hattını yeniledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Hilvan ilçe merkezindeki Korçik deresindeki kanalizasyon hattını yenileyerek çözüme kavuşturdu.

Şanlıurfa'da sürdürdüğü içme suyu, altyapı ve kanalizasyon yatırımlarında önemli çalışmalar sergileyen ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, yaptığı planlamalar doğrultusunda ilçelerin kanalizasyon sorunlarını tek tek çözüme kavuşturuyor.

Hilvan İlçe merkezinin içinden geçen Korçik deresindeki duvarların yıkılması, kanalizasyon hattının yıpranması sonucu dereye yayılan kanalizasyon atıkları, çevreye kirliliği oluşturmaktaydı. Bunun üzerine bölgede hummalı bir çalışma başlatan ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, alt yapı ve üst yapı çalışmalarını tamamlayarak Hilvan Korçik deresinde 300 metre kanalizasyon hattı döşemesi gerçekleştirerek sorunu çözdüler. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA