Şuski halkla ilişkiler merkezi hizmette

12.11.2019 11:47 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:52

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ŞUSKİ Genel Müdürlüğünde kurulan Halkla İlişkiler Merkezi ile talep ve başvurular çözüme kavuşturuluyor.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ana hizmet binası girişinde kurulan halkla ilişkiler merkezi, hizmet alanı kapsamında bulunan merkez ve kırsal mahallelerdeki vatandaşların, görüş ve taleplerini cevaplandırıyor. Ayrıca iletilen dilekçe ve başvurular değerlendirilerek, ilgili birimlere hızlıca yönlendiriliyor. Etkin ve verimli bir iletişim ortamı oluşturmak amacıyla kurulan birimi ziyaret eden Şanlıurfa Muhtarlar Dernek Başkanı İbrahim Halil Haktankaçmaz ve yönetim kurulu üyeleri, ŞUSKİ Genel Müdürü Mehmet Emin Özçınar'la görüşerek fikir alışverişinde bulundu.



"Kurumsallık budur"



Ziyaret kapsamında konuşan Dernek Başkanı Haktankaçmaz, "Bizler muhtar arkadaşlarla ziyarete geldik ve burada iyi bir değişimin olduğunu gördük. Vatandaşlar, özellikle biz muhtarlar alt yapı arızaları için yapılacak olan talepler, dilekçeler buradaki personeller tarafından güzel bir şekilde karşılanarak ilgili birimlere doğru şekilde yönlendiriliyor. Yerel anlamda biz muhtarlar olarak en rahat çalıştığımız yerlerden biri de ŞUSKİ Genel Müdürlüğüdür. Çünkü doğru yönlendiriliyoruz, taleplerimiz kısa sürede gerçekleştiriliyor. Esasında kurumsallık budur. Bize göre bu bir iltifat değil, bu birilerini iyi gösterme de değildir bunlar samimi birer konuşmadır. ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüze bu birimi açtığı için muhtarlar adına çok teşekkür ederiz" dedi.



"Muhtarlarımızın ve hemşerilerimizin emrindeyiz"



ŞUSKİ Genel Müdürümüz Mehmet Emin Özçınar, her zaman muhtarların ve vatandaşların emrinde olduğunu ifade ederek şunları söyledi, "Bugün bizleri Şanlıurfa muhtarlar dernek başkanı İbrahim Halil Haktankaçmaz ve yönetim kurulu üyeleri ziyaret ettiler. Bu merkezimizi yeni faaliyete aldık gerek merkez gerek ise kırsaldaki muhtarlarımızın talepleri ve işlerinin çabuk çözülebilmesi için bu birimi oluşturduk, bizler muhtarlarımızın ve aziz Şanlıurfalı hemşerilerimizin emrindeyiz. İnşallah kendilerini memnun edebilme ihtiyaçlarını karşılayabilme adına bu güzel çalışmalarımız devam edecektir. Bizlere nazik ziyaretlerinden dolayı Şanlıurfa muhtarlar dernek başkanı İbrahim Halil Haktankaçmaz ve muhtarlarımıza teşekkür ederiz. İnşallah, Şanlıurfa'da daha güzel hizmetleri vatandaşlarımızla, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarımız ile hep birlikte yapacağız" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA