ŞUSKİ çamurdan gübre üretiyor

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ŞUSKİ), atık su arıtma tesislerinden elde edilen çamurdan gübre üretiyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilip birçok ilçede ve şehir merkezinde halkın hizmetine sunulan Siverek, Hilvan ve Şanlıurfa merkez atık su arıtma tesisinde kanalizasyon atıklarından elde edilen çamurdan organik gübre üretimi gerçekleştiriliyor.

Atık su arıtma tesislerinde günlük olarak 165 bin metreküp atık sudan toplamda günlük 25 ton organik gübre üretimi sağlanıyor. Böylelikle hem çevre dostu hem de enerji üretimi anlamında tasarruf sağlanan atık su arıtma tesislerinde enerji verimliliği ve sıfır atık sistemi tam anlamıyla gerçekleştiriliyor.

Elde edilen organik gübre ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığının kullanılması ön görülüyor.

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet