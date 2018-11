Suşi Yapan Down Sendromlular, Samsun Gıda Fuarı'nda İlgi Odağı Oldu

- Suşi yapan down sendromlular, Samsun Gıda Fuarı'nda ilgi odağı oldu

Samsun 3. Gıda Fuarı kapılarını açtı

SAMSUN - Samsun 3. Gıda, İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistiği Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuarda suşi yapan down sendromlu gençler ilgi odağı oldu.

TÜYAP tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, KOSGEB, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Türkiye Gıda İşverenleri Sendikası (TÜGİS), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED), Karadeniz Perakendeciler Birliği (KARADENİZ PERDER), Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği (KATİD), Karadeniz Aşçılar ve Turizm Birliğinin destekleri ve iş birlikleri ile hazırlanan Samsun 3. Gıda, İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistiği Fuarı, 22-25 Kasım 2018 tarihlerinde gıda profesyonellerini TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezinde bir araya getirdi. TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, fuarın açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Beytekin: "Gıda sektörü için çok önemli bir potansiyelimiz var

Türkiye'nin önemli bir gıda potansiyeli olduğunu belirten Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Kadir Beytekin, "Tarım Türkiye ekonomisinin en temel ögelerinden biridir. Bu alandaki üretim özellikle; meyve, fındık, çay ve sebze üretiminde Türkiye büyük bir üreticidir. Günümüzde talep gören birçok ürün Türkiye'nin uzmanlık alanına giriyor. Aynı zamanda fındık, kayısı, incir, kiraz, ayva ve üzüm gibi üretim ve işlenmesinde Türkiye önemli bir aktördür. Türkiye sahip olduğu argümanlarla geçmişte net bir ihracatçıyken ithalatta artan bir ivme olduğunu da biliyoruz. Gıda sektörü için çok önemli bir potansiyelimiz var" diye konuştu.

Başkan Şahin: "Tarım A.Ş.'yi hayata geçiriyoruz"

Samsun 3. Gıda Fuarı'nın açılışına katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Samsun'da, Çarşamba, Bafra ve Vezirköprü gibi önemli tarım alanlarımız var. Bu ovalarımızdaki üretimin sanayi ürünü haline gelmesi, endüstriyel pazara çıkması, üreticiyi tam anlamıyla tatmin etmiyor. Bu bakımdan önemli olan ilimizde tarımsal sanayiye yönelik çalışmalar yapmaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak Kırsal Kalkınma Dairesi aracılığıyla üreticiye büyük destek veriyoruz. Şimdi de Tarım A.Ş.'yi kurma kararı aldık ve bunu meclisten geçirdik. Üreticimizle bir araya gelerek ürünlerimize katma değer sağlama imkanı bulacağız. Samsun'un tarım kenti olduğu artık kaçınılmaz. Sanayi alanında da büyük gelişmeler var. Turizm sektörü ise her geçen gün üzerine koyarak devam ediyor" dedi.

Avcı: "Üretmek yetmiyor"

Artan nüfusa bağlı olarak gıda endüstrileşmesini de artırdığını belirten Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, "Gıda sanayi; tarımsal üretim, dengeli beslenme, istihdam ve ihracat açısından önemli işlevleri olan pek çok sektörü etkileyen ana sektörlerden birisidir. O nedenle gıda organize sanayi bölgesinde de AR-GE ofislerinin artırılmasında bir çaba içerisinde olmamız gerekiyor. Üretmemiz yetmiyor. Üretmemiz yetmiyor. Ürettiğimiz kadar bunları başka diyarlara ulaştırma anlamında bu tür fuarlar önemli bir rol üstleniyor" şeklinde konuştu.

Fuarda dawn sendromlu gençler, Türkiye Aşçılar Federasyonu ve Karadeniz Aşçılar ve Turizmciler Birliği üyesi aşçılar tarafından fuar alanında oluşturulan "Gastronomi Mutfağı Özel Alanı" suşi yaptılar. Oldukça keyifli anlar yaşayan down sendromlu gençler ziyaretçilerin de oldukça dikkatini çekti.

Fuara katıldıkları için mutlu olduklarını belirten Psikolog Gül Yankı Erdönmez, "Bu tarz çalışmalar farkındalık açısından bizim için çok önemli. Çünkü down sendromlu çocukların topluma kazandırılabilmesi ve toplumun onları fark etmesi için bu tür organizasyonlar bizim için çok önemli. Öğrencilerimiz ilk defa suşi yapıyorlar. Bu yüzden çok heyecanlılar. Down sendromlular yemek yapmaktan ve yemekten hoşlanıyorlar. Mutfak onların çok ilgisini çekiyor" dedi.

Girişin ücretsiz olduğu Samsun 3. Gıda, İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistiği Fuarı 22 - 24 Kasım tarihlerinde 10.00 ila 20.00 saatleri arasında, 25 Kasım Pazar günü ise 10.00 - 19.00 saatleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.

Fuarın açılışına AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Tarım ve Orman İl Müdürü Nail Kırmacı ve STK temsilcileri katıldı.