Suşehri Şehit Bayram Yüce Ortaokuluna TRT'den bilgisayar desteği
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Suşehri Şehit Bayram Yüce Ortaokuluna TRT'den bilgisayar desteği

22.01.2021 15:55 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:58
Suşehri Şehit Bayram Yüce Ortaokuluna TRT'den bilgisayar desteği

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Şehit Bayram Yüce Ortaokuluna TRT Genel Müdürlüğü tarafından bilgisayar desteğinde bulunuldu.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Şehit Bayram Yüce Ortaokuluna TRT Genel Müdürlüğü tarafından bilgisayar desteğinde bulunuldu.

Hakkari Çukurca'da 1991 yılında terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit edilen er Bayram Yüce'nin isminin verildiği okulun bilişim teknolojileri sınıfına TRT Genel Müdürlüğünce 15 bilgisayar gönderildi.

TRT'ye teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız, "Okul Müdürü Basri Reçber'in yaptığı girişim neticesinde bilgisayarlar okula ulaştırıldı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Diğer yandan emekli öğretmen Hülya Mutlu da okula masa tenisi seti hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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