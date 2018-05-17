Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "Suşehri Okuyor" projesi kapsamında düzenlenen kitap okuma yarışmasında dereceye giren 37 öğrenci Amasya'ya geziye gönderildi.

Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, proje kapsamında kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencileri ödüllendirmek istediklerini söyledi.

Amaçlarının öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu belirten Uzunoğlu, "İlçemizde eğitim gören öğrencilerimiz bu projeyi benimsedi. İnanıyorum ki, önümüzdeki yıllarda bu projeye daha çok ilgi olacağı kanaatindeyim." dedi.

Proje kapsamında ilk etapta 37 öğrenciyi geziye gönderdiklerini ifade eden Uzunoğlu," İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde bu projeyi daha geniş kapsamlı yapmayı hedefliyoruz. İlkini gerçekleştirdiğimiz bu gezide öğrencilerimiz Amasya ilimizin tarihi ve doğal güzelliklerini gördüler. Güzel aktiviteler yaşadılar. Bu gezide görev alan öğretmenlerimizi de kutluyorum." diye konuştu.