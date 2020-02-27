Suşehri'ne "Gençlik ve Güvenli Gelecek" konferansı düzenlendi
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Suşehri'ne "Gençlik ve Güvenli Gelecek" konferansı düzenlendi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yüksekokul öğrencilerine yönelik "Gençlik ve Güvenli Gelecek" konulu konferansı verildi.

27.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:48
Suşehri'ne

'ın ilçesinde, yüksekokul öğrencilerine yönelik "Gençlik ve Güvenli Gelecek" konulu konferansı verildi.


Cumhuriyet Üniversitesine Timur Karabal Meslek Yüksekokulunda düzenlenen konferansta, İl Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, öğrencilere çeşitli bilgiler anlatıldı.

Proje kapsamında düzenlenecek konferanslara il genelinde 7 bin 770 öğrencinin katılacağı belirtildi.

Kaynak: AA

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