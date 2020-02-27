Suşehri'ne "Gençlik ve Güvenli Gelecek" konferansı düzenlendi
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yüksekokul öğrencilerine yönelik "Gençlik ve Güvenli Gelecek" konulu konferansı verildi.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yüksekokul öğrencilerine yönelik "Gençlik ve Güvenli Gelecek" konulu konferansı verildi.
Cumhuriyet Üniversitesine Timur Karabal Meslek Yüksekokulunda düzenlenen konferansta, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, öğrencilere çeşitli bilgiler anlatıldı.
Proje kapsamında düzenlenecek konferanslara il genelinde 7 bin 770 öğrencinin katılacağı belirtildi.
Kaynak: AA