Suşehri'ne "Erken Tahmin ve Uyarı Sistemi" Kurulacak

Sivas'ın Suşehri ilçesine Erken Tahmin ve Uyarı Sistemi kurulacak.

Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'na (DAP) sunulan "Erken Tahmin ve Uyarı Sistemi" ile ilgili projenin kabul gördüğünü belirtti.

Proje bedelinin yaklaşık 110 bin lira olduğunu aktaran Uzunoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı arasında protokol imzalandığını kaydederek, "Proje kapsamında 3 ünite kurulacak. Erken Tahmin ve Uyarı Sistemi'nin ünitelerinden biri İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, biri Kozçukur köyüne, diğeriyse Yeşilyayla köyüne kurulacaktır." ifadelerini kullandı.

Sistemin önemine değinen Uzunoğlu, şunları kaydetti:

"İlçemizde özellikle yoğun üretim yapılan yerlere kurulacak olan bu sistem, çiftçilerimize iklim olayları ve hastalık-zararlılarla ilgili mücadele zamanı açısından erken dönemde bilgi verecektir. Aynı zamanda iklimsel olaylar takip edilerek kayıt altına alınacaktır. Emeği geçenlere şahsım ve ilçemiz adına teşekkür ederim. İlçemize ve çiftçilerimize hayırlı olsun."