Suşehri'ne aile sağlığı merkezi yapılıyor

Sivas'ın Suşehri ilçesinde aile sağlığı merkezi yapımına başlandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde aile sağlığı merkezi yapımına başlandı.

Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, İlçe Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu, Taşköprü Mahallesi'nde yapımına başlanılan aile sağlığı merkezi inşaatında incelemede bulundu.

İnşaat hakkında yetkililerden bilgi alan Sarı, 730 metrekare alan üzerine yapılan binanın 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi ve 2 Nolu 112 Acil Sağlık İstasyonu olarak hizmet vereceğini belirtti.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise sağlık alanında bir hizmetin daha ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu da Suşehri'nin sağlık alanında çevre ilçelere de hizmet verdiğini ifade ederek, yatırımın hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara