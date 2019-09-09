Suşehri'nden kısa kısa

09.09.2019 14:46

Yeniden Refah Partisi Suşehri İlçe Başkanı Saim Cancan ve ilçe yönetimi, Suşehri Kaymakamlığına atanan Hidayet Sarı'yı makamında ziyaret etti.

Cancan ve parti yönetimi ile bir süre sohbet eden Sarı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sarı, siyasi partilerin çözüm odaklı çalışması gerektiğini, birlik ve beraberliğin mihenk taşı olduğunu ifade etti.

Sarı'ya yeni görevinde başarı dileyen Cancan da Suşehri'nin kalkınması ve ileriye gitmesi için her zaman destek vereceklerini, yapılacak güzel hizmetler konusunda da her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.

Başkan Yüksel'den yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, 2019-2010 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.



Yüksel, mesajında, gelişen ve değişen dünyada eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapıldığını belirtti.

Eğitimin insanı değerli kılan, toplumu yücelten ve insanlığa yön veren önemli bir süreç olduğunu aktaran Yüksel, mesajında şunları kaydetti:

"Milli kültürümüzü yaşatmanın en temel yolu eğitimdir. Gelecek nesillerimize binlerce yıllık birikimimizi, kültürümüzü, tarihimizi, bizi biz yapan değerlerimizi öğretmenlerimiz öncülüğünde aktarabileceğimizin bilincindeyiz. Belediye olarak eğitim ve öğretim yolunda yapılması gereken ne varsa dün olduğu gibi bugün de yapmaya şimdiden hazırız. Çünkü bu ülkenin yarınları geleceğin teminatı olan öğrencilerimizdir. 2019-2020 eğitim öğretim yılının tüm öğretmen, öğrenci, velilerimize, ilçemize ve vatanımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Allah zihin açıklığı versin."

Kaynak: AA