Suşehri'nden İdlib'e yardım malzemesi Sivas'ın Suşehri ilçesinden İdlib'deki savaş mağdurları için toplanan malzemeler dualarla gönderildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinden İdlib'deki savaş mağdurları için toplanan malzemeler dualarla gönderildi.

Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Türk Kızılay, Gençlik Merkezi Müdürlüğü ve Diyanet Vakfı Suşehri Temsilciliği'nin ortaklaşa başlattığı yardım kampanyasında toplanan malzemelerin yüklendiği kamyon, İdlib'e uğurlandı.



Suşehri halkının her zaman mazlumlara destek için seferber olduğunu vurgulayan Kaymakam Hidayet Sarı, ilçe halkına teşekkür etti.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise "Gerek Elazığ deprem bölgesi gerekse İdlib çatışmasızlık bölgesinde savaş mağduru insanlar için Suşehri halkı topyekun bir oldu. Rabb'im yardım yapan herkesten razı olsun. Belediye olarak da her zaman mazlumlara destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA