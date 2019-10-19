Suşehri'nde yollar asfaltlanıyor

19.10.2019 16:05

Suşehri ilçesinde belediye ekipleri asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Suşehri Devlet Hastanesi bağlantı yan yollarında başlatılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Suşehri'nin dört bir yanına hizmet götürdüklerini ve ilçenin her geçen gün büyüdüğünü belirten Yüksel, "Suşehri Devlet Hastanesi sadece ilçemize değil, komşu ilçelerimize de hizmet vermektedir. Bu nedenle, hastanemizin yan bağlantı yollarının da güzel olması gerektiğini düşünerek asfalt çalışmasına başlamış bulunmaktayız." dedi.

Alternatif bağlantı yollarının önemli olduğunu vurgulayan Yüksel, "Gelişen Suşehri'ne hizmet etmekten onur duyduğumuzu belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Yüksel'e incelemeleri sırasında AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu eşlik etti.

Kaynak: AA